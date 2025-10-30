TFF Başkanı Hacıosmaoğlu, 'Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir'

  • Haberler
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynadığına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu durum, sadece bir ihlal değildir vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir. Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır' dedi.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, “Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir. Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

