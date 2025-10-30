TFF Başkanı Hacıosmaoğlu, 'Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir'

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis oynamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, “Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir. Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır” ifadelerini kullandı.