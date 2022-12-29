TFF Bölge Müdürü Elbaşı görevden ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, yaş haddinden görevinden ayrıldı. Yerine gelecek ismin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal'ın olacağı konuşuluyor

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  • 29.12.2022 09:07
  • Güncelleme: 29.12.2022 10:52
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TFF Bölge Müdürü Elbaşı görevden ayrıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, yaş haddinden görevinden ayrıldı. Yerine gelecek ismin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal’ın olacağı konuşuluyor

Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, görevden ayrıldığını duyurdu. Elbaşı, yaş haddinden ötürü görevine devam etmeyecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı yaptığı paylaşımda, “TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü görevimden yaş haddi sebebiyle ayrılmış bulunmaktayım” açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgilere göre, TFF Bölge Müdürlüğü için Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal’ın atanacağı söyleniyor. Ocak ayı içerisinde TFF Bölge müdürlüğüne resmi atama gerçekleştirilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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