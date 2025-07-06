TFF Bölge Müdürü ve ASKF Başkanı Mutlu Önal: Yaklaşık 5 bin maç oynattık

Kayseri’de amatör futbol maçları oynana U12 karşılaşmalarının ardından sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal 2024 – 2025 sezonunu değerlendirerek 2025 – 2026 sezonu öncesi yapacaklarını açıkladı. Mutlu Önal konuşmasında, “Yoğun bir sezon geçirdik. Çok maç oynattık. Allaha şükür büyük bir sorun yaşamadık. Gruplara giden takımlarımız oldu. Talas Belediyespor U15 takımı Türkiye şampiyonu oldu. U17 kategorisinde Gültepespor ve Talas Belediyespor grubu geçti. Sezonu U12 ligi maçlarıyla tamamladık. Üç kategoride şampiyon olan Zeki Akparlar Futbol Akademisini de tebrik ediyorum” dedi.

“BİR STADIN ZEMİNİ VE BİR KAÇ STADIN IŞIKLANDIRMASI YAPILACAK”

Önal açıklamasının devamında, “Saha sıkıntımız vardı. Sümer Stadı iler ilgili çalışmalarımız var. Diğer sahanın zeminin de sentetik cim olması için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde o sahayı da yenileyeceğiz. Birkaç sahamızın ışıklandırması eksikti. Onları da yapıp seneye hazır hale geleceğiz. Bu sezon 5 bine yakın maç oynattık” diye konuştu.