TFF'den Kayserispor'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi dahilinde Kayserispor Kulübü'nü ziyaret etti.

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  • 17.05.2023 14:35
  • Güncelleme: 17.05.2023 15:26
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TFF'den Kayserispor'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi dahilinde Kayserispor Kulübü’nü ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Kayserispor’a ziyarette bulundu. Başkan Büyükekşi, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ve beraberindeki heyeti tesislerde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, yönetim kurulu üyeleri, Futbol Direktörü Murat Duman ve Teknik Direktör Çağdaş Atan karşıladı.

Mehmet Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Başkan Ali Çamlı ve Futbol Direktörü Murat Duman’dan bilgi aldı. Ziyarette Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye üzerinde kendi isimlerinin de yazdığı formayı hediye etti.

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İHA

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