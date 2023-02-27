TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Erhan Aslan, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ve Kırşehir FK eski yöneticisi Erhan Aslan, son yolcuğuna uğurlandı.

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  • 27.02.2023 14:49
  • Güncelleme: 27.02.2023 14:49
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TFF Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi Erhan Aslan, son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcisi ve Kırşehir FK eski yöneticisi Erhan Aslan, son yolcuğuna uğurlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Galatasaray - Hatayspor maçında rahatsızlanan Erhan Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aslan’ın cenazesi, memleketi Kırşehir’de bulunan Ahi Evran Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşıkpaşa Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Aslan ailesi, spor ve siyaset dünyasından temsilciler ile şehir protokolü katıldı.

İHA

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