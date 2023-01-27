TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne Mutlu Önal atandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü görevine Mutlu Önal atandı.
- 27.01.2023 16:15
- Güncelleme: 27.01.2023 16:29
- 49
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü görevine Mutlu Önal atandı.
TFF Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı’nın yaş haddinin dolması sonrasında yeni bölge müdürü belli oldu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürlüğü’ne atandı.
Önal 1 Şubat’ta resmi olarak görevine başlayacak.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN