TFF, Kayserispor’un liglerin tescil itirazını reddetti

Kayserispor ‘futbolda bahis – şike’ soruşturmaları ve kuvvetli suç şüpheleri nedeniyle Süper Ligin tescil edilmesine itiraz etmişti. Bugün yayınlanan Tahkim Kurulu Kararına göre Kayserispor’un itirazının reddedildiği açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, “TFF Tahkim Kurulu 02 Haziran 2026 günlü (35) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

Kayserispor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine oybirliğiyle karar verilmiştir” açıklamasında bulunuldu.

Kayserispor Süper Ligin tescili konusunda UEFA ve FIFA’ya da başvurmuştu.