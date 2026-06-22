  • Haberler
  • Gündem
  • TFF Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut dosyasında yeniden inceleme kararı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut dosyasında yeniden inceleme kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Onur Bulut'un transferi konusunda Beşiktaş ile Kayserispor arasında yaşanan uyuşmazlıkta Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını kaldırarak dosyanın yeniden incelenmesine hükmetti.

TFF Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut dosyasında yeniden inceleme kararı

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut, 8 Şubat 2023’te takımıyla olan sözleşmesini 1 milyon Euro bedelle feshederek, Beşiktaş’a transfer oldu. 

Kayserispor, Bulut’un sözleşme fesih bedelinin 3,5 milyon Euro olduğunu iddia ederek, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu. Uyuşmazlık Özüm Kurulu Onur Bulut’u haklı buldu. İtirazlarını sürdüren Kayserispor’a TFF Tahkim Kurulu'ndan yanıt geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Tahkim Kurulu’nun 12.06.2026 tarihli kararıyla, kulüp tarafından ileri sürülen itirazların kabul edildiği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, dosyanın yeniden incelenmek üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na gönderilmesine hükmedildiği ifade edildi. Kayserispor, sürecin bundan sonraki aşamalarının da takip edileceğini vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Dayanıklılığın Şampiyonları Kayseri'de Buluştu
Dayanıklılığın Şampiyonları Kayseri'de Buluştu
ERVA Spor Okullarında online başvuru sistemi hizmete açıldı
ERVA Spor Okullarında online başvuru sistemi hizmete açıldı
Kayseri dahil 16 ilde operasyon 42 şüpheli yakalandı
Kayseri dahil 16 ilde operasyon; 42 şüpheli yakalandı
30 Dağcı Yaz Yürüyüş Liderliği Kursunda Eğitim Aldı
30 Dağcı Yaz Yürüyüş Liderliği Kursunda Eğitim Aldı
Vietnam tatilinde hayatını kaybetti Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı
Vietnam tatilinde hayatını kaybetti; Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı
Sosyal medyada artistik paylaşıma 167 bin TL ceza
Sosyal medyada artistik paylaşıma 167 bin TL ceza
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!