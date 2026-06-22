TFF Tahkim Kurulu'ndan Onur Bulut dosyasında yeniden inceleme kararı

Kayserisporlu futbolcu Onur Bulut, 8 Şubat 2023’te takımıyla olan sözleşmesini 1 milyon Euro bedelle feshederek, Beşiktaş’a transfer oldu.

Kayserispor, Bulut’un sözleşme fesih bedelinin 3,5 milyon Euro olduğunu iddia ederek, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvurdu. Uyuşmazlık Özüm Kurulu Onur Bulut’u haklı buldu. İtirazlarını sürdüren Kayserispor’a TFF Tahkim Kurulu'ndan yanıt geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, TFF Tahkim Kurulu’nun 12.06.2026 tarihli kararıyla, kulüp tarafından ileri sürülen itirazların kabul edildiği ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, dosyanın yeniden incelenmek üzere Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na gönderilmesine hükmedildiği ifade edildi. Kayserispor, sürecin bundan sonraki aşamalarının da takip edileceğini vurguladı.