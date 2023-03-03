TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

 Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından ileri bir tarihe ertelenen Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının yeni takvimi belli oldu. Kayserispor'un da yer aldığı çeyrek final müsabakaları 4, 5, 6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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  • 03.03.2023 13:42
  • Güncelleme: 03.03.2023 13:42
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TFF, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarının programı belli oldu

TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır. Çeyrek Final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ve Final müsabakalarına ilişkin takvim ise daha sonra ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe-Kayserispor, Ankaragücü-Trabzonspor ve Galatasaray-Başakşehir maçları oynanacak. Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi nedeniyle, Sivasspor doğrudan yarı finale yükseldi.

1ha

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