Thezi'nin İslam'ı Kabulü: Bir Hidayet Hikayesi

Dr. Fikri Şabanoğlu, Ahmed’in İslam’a geçiş sürecinde önemli bir rol oynadı. Saatlerce süren derin sohbetlerle, İslam’ın temel prensiplerini ve diğer dinlerle olan farklarını anlatarak Ahmed’in kalbini açmayı başardı. Ahmed’in “İslam nedir?” sorusuna verdiği yanıt ise oldukça etkileyici: “Adalet.” Bu basit ama derin anlam, İslam’ın özünü yansıtan bir kelime olarak Ahmed’in zihninde yer etti.

Dr. Şabanoğlu, herkesin Ahmed ve ailesi için dua etmesini rica ediyor. Ahmed’in 18 yaşındaki oğlu Kai ve 16 yaşındaki oğlu Zi’yi de İslam’a davet etme konusunda umutlu. Eşiyle ayrı yaşayan Ahmed, çocuklarını anneleriyle birlikte bıraksa da, onlara İslam’ı anlatma arzusunu taşıyor. Dr. Şabanoğlu, “Rabbim, onların da kalplerini, babalarının kalbini açtığı gibi İslam’a açsın,” diyerek dua ediyor.

Ahmed, Ramazan ayının başlangıcında, Türkiye’deki mübarek günlerde oruç tutmaya başlayacak. Zaten günde tek öğün yemeye alışık olduğu için oruç tutmanın kendisi için kolay olacağını belirtiyor. Bu süreç, hem onun için hem de çevresindekiler için hayırlı bir başlangıç olmasını umuyoruz.

Thezi, aslen Zulu kabilesine mensup olup Zulu dili ve İngilizce konuşmaktadır. Üniversite mezunu olan Ahmed, Bilgisayar Bilimleri alanında lisans diplomasına sahiptir. Bu yeni yolculuğunda, İslam’ın barış ve adalet mesajını yayma konusunda aktif bir rol oynaması bekleniyor.

Dr. Fikri Şabanoğlu’nun bu çabaları, Ahmed’in hidayetine vesile olarak daha birçok insanın İslam’ı tanıması ve kabul etmesi için bir örnek teşkil ediyor. Ahmed’in İslam’a girişi, binlerce insanın hidayetine vesile olabilecek hayırlı bir başlangıç olarak görülüyor.