Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette, 'Kayseri'mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor' dedi.

PAYLAŞ
  • 22.11.2023 16:34
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:44
Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ziyarette, “Kayseri’mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor” dedi.

Bir dizi açılış ve programlar dolayısıyla Kayseri’ye gelen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Bakan yardımcısı Ağar’ı başkanlık girişinde karşılayan Başkan Büyükkılıç, konuklara başkanlık fuaye alanındaki 7,5 milyon yıllık fosillerin bulunduğu sergiyi gezdirdi.

“Cenab-I Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın”

Fosil sergisi ziyareti sonrasında Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar’ı başkanlık makamına davet eden Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Kayseri’mizde sizleri görmek, güzel şehrimizin güzel insanlarını o konum ve durumlarda görmek bizleri hem yüreklendiriyor hem keyiflendiriyor. Cenab-ı Allah hayırlı hizmetlere vesile kılsın” ifadelerinde bulundu.

“Kayseri Ve Kayserilinin hizmetinde olduğumuzu ifade etmeye geldik”

Bakan Yardımcısı Ağar, “Biz de memleketimizde, Kayseri’de bulunmaktan son derece memnuniyet duyduk. Her zaman Kayseri’nin ve Kayserilinin hizmetinde olduğumuzu da bir kez daha ifade etmeye, bir kez daha bunları dile getirmeye geldik” diyerek misafirperverliği için Bakan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve yönetimi de yer alırken, günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Talas Sanat Galerisi'nde ömürlük çeyizler sergilenecek

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Bakan Yardımcısı Ağar: 'Kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkmasını hedefliyoruz''

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Afet Bakanlığı Kurulmalı'

Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: ‘Afet Bakanlığı Kurulmalı’

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Talas'ta nikah, rekora gidiyor

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde büyük çalışma

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Merkez İlçe Teşkilatları Ortak Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

4
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

5
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

6
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Melikgazi'de şiir dolu 'Sonsuzluk Kervanı' akşamı

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

Dericilik bu kadınlar ile canlanıyor

DAHA FAZLA
Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Kocasinan'ın asfalt hamlesi milyonlar olarak döndü

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Milletvekili Ataş, Kayseri'ye verilen sözlerin takipçisi

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Bu şehrin huzurunu çok önemsiyoruz'

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Vekil Çopuroğlu, sağlık konuları hakkında Bakan Koca ile görüştü

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'

Kural: 'Diş hekimleri işsiz beklerken vatandaş dişsiz beklemeye devam ediyor'