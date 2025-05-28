Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan: “Sanayicimiz, Suriye’de rahatlıkla ticaretini yapabilir”

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Suriye ile ticari ilişkilerin geldiği noktayı değerlendirdi. Gürcan, iki ülke arasında sınır kapılarının açılmasıyla ticaretin hız kazandığını ve ihracatın yıllık bazda 2,5 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Suriye’de ticaretin normale dönmesiyle ticaretin geldiğim durum ile ilgili bilgiler veren Gürcan: “Suriye'nin de gerçekten ekonomik şartları zor bir durumda şu anda. Onların da belli bir gelirlere ihtiyaçları var. O yüzden sınırlarda bir uygulama yaptılar. Ama bizim yapmış olduğumuz görüşmelerde Bakanlığımızın, bakan yardımcısı arkadaşlarımızın yapmış olduğu görüşmelerde bu rakam ürünlerde düştü. Yani birçok üründe şu anda eski gümrük vergileriyle çok rahat mal yolluyoruz. Baktığımızda da Suriye'ye ihracatımız Nisan sonu itibariyle, yıllıklandırılmış olarak 2,5 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Böyle bir düşüş gerçekleşmiyor. Ama şu anda çıkma ivmesi yukarıya doğru. Bu rakamın daha da yükseleceğine inanıyoruz. Yine ithalatımız da yaklaşık 356 milyon dolar ithalatımız var. Suriye'de ticaretimiz sınır kapılarının normalleşmesiyle Oradaki terör bölgelerinin normalleşmesi daha da ilerleyecek. Şu anda hala bazı sınır kapılarımız kapalı. Nusaybin gibi. Çünkü karşılarda muhatap yok. Daha evvel biliyorsunuz o bölgeyi terör örgütü işgal ettiği için onlar bakıyordu. Ve kapalıydı sınır kapımız. Ama gelinen süreçte oradaki ortamın da normalleşmesiyle karşıda hükümet muhataplarını bulduğumuz zaman Sınır kapılarında açılacak bir ticaret daha da gelişecek. Uçak seferlerimiz başladı. Şam'a her gün uçak seferimiz var İstanbul'da. Bunlar da oradaki fuarlar yapılıyor. Fuarlar buradan birçok iş adamız katılıyor. Bu süreç hemen dünden bugüne olacak güç değil. Yani belli bir süre alacak ama her şey olumlu gidiyor. O bakımdan Suriye'deki istikrar ortamının sağlanması, ticareti etkileyecek. Ama Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği ve siyasi olarak varılan sıcaklık, beraber hareket etme bizim için çok önemli. Bir kardeş ülke ile ticaret yapmamız, Türkiye'den Suriye'ye insanların tekrar geri göçünün başlaması, orada bunların ticareti devam etmesi Türkiye'nin ticaretine olumlu katkı sağlayacak. Çünkü hepsinin Türkiye ile ilgili çok ciddi deneyimleri oldu. Bu deneyimlerle Suriye'de bunlarla ticaret yapacaklar. Türkiye'den belki birçok mal oraya ithal edecekler. Oradan belki Türkiye'ye mal satacaklar. Böylece karşılıklı ticaretin gelişeceğine, daha da hızlanacağına inanıyoruz. Ve bu rakamlarda onu gösteriyor zaten. Şu anda Suriye'de güven ortamı oluştu. Sanayicimiz, ticaret erbabımız çok rahatlıkla gidip orada ticaretini yapabilirler” ifadelerini kullandı.