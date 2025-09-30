Ticaret Bakanlığı 14 personel istihdam edecek

Ticaret Bakanlığı tarafından 14 bilişim personeli istihdamı yapılacak. Başvurular, dijital ortamda 6-17 Ekim döneminde yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te 'https://kariyerkapisi.gov.tr' adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında 14 bilişim personeli istihdamı yapılacağı bildirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personel  için sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Başvurular, 6-17 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

