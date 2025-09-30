Ticaret Bakanlığı 14 personel istihdam edecek
Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında 14 bilişim personeli istihdamı yapılacağı bildirildi. Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapacak personel için sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek. Başvurular, 6-17 Ekim tarihleri arasında dijital ortamda yapılabilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar e-Devlet'te "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.