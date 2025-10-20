Ticaret Bakanlığı 9 ayda 26,9 milyon ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı ilk 9 ay gerçekleştirilen piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Buna göre ocak-eylül dönemini kapsayan çalışmalarda yaklaşık 427 bin firma ve 26,9 milyon ürün denetlendi. Toplamda 2 milyar 100 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetim sonuçlarına göre; Haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri: 290.172.370 TL. fahiş fiyat uygulamaları: 254.574.435 TL. Kuyum sektörü: 19.038.653 TL. Emlak sektörü: 86.407.917 TL. Otomotiv sektörü: 88.694.267 TL. Elektronik ileti ve çalışma saatleri denetimleri: 34.799.513 TL olarak açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimlerine hız kesmeden devam ediyor” denildi.