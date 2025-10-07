Ticaret Bakanlığı ayrıştırıcı ilanlara ceza uyguluyor

Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşların eşit şartlarda hizmet almasını, piyasada adil, dürüst ve ahlaka uygun ticari faaliyetlerin sürdürülmesini, toplum vicdanını zedeleyen ayrımcı uygulamanın önlenmesini sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda son olarak bir ilan sitesinde emekliye kiralık değildir” ibaresiyle yayımlanan konut ilanı, bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Aykırılık” tespit edilerek yayından kaldırıldı ve ilgili emlak işletmesi hakkında idari para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada, “Dürüst ticaretin, hakkaniyetin ve toplumsal sorumluluğun yanında olmaya; vatandaşımızın, hakkını ve hukukunu korumaya kararlılıkla devam edeceğiz “dedi.