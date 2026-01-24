Ticaret Bakanlığı'ndan Esnaflar için Eğitim Programı

  • Haberler
Ticaret Bakanlığı Türkiye genelinde esnaflara yönelik eğitim çalışması başlatacağını duyurdu. Proje ile kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi, yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümüyle Türkiye e-ticaret ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde esnaflara yönelik eğitim çalışması başlatılacak. Bakanlık paydaşları ile birlikte yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi ile e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projede yer alacak iller, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda; illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi; gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına dahil edildi.


Proje ile; kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi, yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılması ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının eş güdümüyle Türkiye e-ticaret ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi

