Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat uyarısı: 'Asgari ücret bahane edilemez'

Asgari Ücret Tesbit Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 2026 yılı asgari ücreti yüzde 27 artış göstererek, 28 bin 75 lira oldu. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, asgari ücretin artmasıyla birlikte fahiş fiyat artışında bulunan işletmelere izin verilmeyeceği belirtilerek, “Asgari ücret artışının, fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine, Ticaret Bakanlığımızca kesinlikle izin verilmeyeceğidir. Asgari ücret, toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olup, artış oranının tüm hizmet fiyatlarına birebir yansıtılması ekonomik gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu çerçevede, ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda; Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Ticaret Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir” açıklamalarında bulunuldu.