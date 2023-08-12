Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

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  • 12.08.2023 14:06
  • Güncelleme: 12.08.2023 14:06
Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz tüketici ürünlerine 4.1 milyon lira ceza

Tüketiciler için ürünleri Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu getirebilmek üzere laboratuvar incelemeleri de yapıldığı bildirilirken temmuz ayında ürünleri güvensiz olan firmalara toplamda 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, ‘güvensiz ürüne sıfır tolerans’ ilkesiyle tüketicilerin sağlığı ve güvenliği için riskleri önlemeye devam ediyor. Bu kontroller, ürün kontrolleri, risk analizleri çerçevesinde hazırlanan aylık denetim planları, tüketici şikâyetleri ve diğer bildirimleri göz önünde bulundurarak yapılıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde ise ürün içerisindeki zararlı kimyasalların tespiti yapılırken yaralanmalara sebep olabilecek sivri uçlu kısımlar tespit ediliyor ve gerekli kullanım talimatı, uyarı bilgileri kontrol ediliyor.
‘ÜRÜNLERİ GÜVENSİZ OLAN FİRMALARA TOPLAMDA 4.1 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI
Ürünler denetim aşamalarından geçtikten sonrasında da uygun olmadığı taktirdi piyasadan kaldırılmasıyla beraber idari para cezası işlemleri yapılıyor. Bu kapsamda, Temmuz 2023’te 940 parti ürün denetlendi. Ürünleri güvensiz olan firmalara toplamda 4.1 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bunun yanı sıra, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı öncesi okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Çocukların sağlığı ve güvenliğine risk olabilecek ürünlerin üretici firmalarına idari yaptırımlar uygulanacak.
Tüketicilerin güvensiz olduğundan şüphelendikleri ürünlerle ilgili Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve bakanlığın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Ticaret Bakanlığına ihbarda bulunabilecekleri kaydedildi.

1ha

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