Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere 'fiyat etiketi' uyarısı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü; lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işletmelere son yapılan fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin sektör temsilcilerine yazı gönderdi.

Bildirgede; Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde Ekim ayında yapılan değişiklikler işaret edildi ve işletmelerin düzenlemeye uyum sağlaması için bilgilendirilmesi ifadeleri yer aldı.

Yönetmelikle birlikte; işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi, açıkta satılan ürünlerde darayı düşme zorunluluğu getirildiği, karekodla fiyat listesine erişim dönemi başladı ve kitap-dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimi başladı.

Yönetmelikte, açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeksizin satış yapılmasının aykırılık teşkil ettiği belirtilerek “Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engellediği ve ekonomik çıkarlarını zedelediği değerlendirildi. Bu kapsamda da açıkta satılan ürünlerin tartımı esnasında ürünlerin birlikte tartıldığı plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlığa sahip ambalajların dışında kalan kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paketler gibi hafif olmayan ambalajlarda daranın düşürülmesi zorunlu oldu” ifadelerine yer verildi.

Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek/içecek hizmeti sunan iş yerlerinin masalarda fiyat listelerinin tüketiciye sunulma sürecinde karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, vatandaşların fiyat bilgisine daha kolay etişim sağlaması amacıyla fiyat listelerinin karekod uygulamasıyla gösterilmesi gerektiği hatırlatılarak listelerin masalarda karekod ile sunulduğu işletmelerde, tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunlu olduğu da vurgulandı.

Bunun yanı sıra kitap, dergi, gazete gibi ürünlerde iptal ve iade işlemleri sırasında yapıştırılıp sökülen etiketlerin ürünlere zarar verdiğine de dikkat çekilirken fiyat bilgisi sunumlarında elektronik cihaz kullanılması hatırlatıldı. İndirimde olan mal/hizmetin etiket, tarife ve fiyat listelerinde indirim öncesi satış fiyatıyla indirimli satış fiyatının gösterilmesi zorunluluğu da yinelenerek bu kapsamda indirim öncesi satış fiyatı tespitinde indiri uygulandığı tarihten önceki 10 gün içerisinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunluluğu da belirtildi.