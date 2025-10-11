Ticaret Bakanlığı'ndan liste fiyatı üzeri araç ilanlarına ceza

  • Haberler
Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde araçların markanın resmi internet sitesinde yer alan liste fiyatının üzerinde satışa koyulması ile ilgili harekete geçti. Böylece ilgili kişi veya kişiler tespit edilerek bu gibi durumlarda idari yaptırım uygulandığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığınca Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sürüyor. Bu kapsamda bir ilan sitesinde araçların markanın resmi internet sitesinde yer alan liste fiyatının üzerinde satışa koyulması ile ilgili harekete geçildi.

Yapılan açıklamada, “Aracın markanın resmi internet sitesinde yer alan liste fiyatının üzerinde (yaklaşık 172.000 TL farkla) pazarlanmakta olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişi hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Başka bir taşıt ilanında, aracın liste fiyatı (2.236.400 TL) ile ilan fiyatı (2.420.000 TL) arasında 183.600 TL fark bulunduğu belirlenmiş; bu durumun “ilan kısıtlaması” hükmüne aykırılık teşkil etmesi nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulanmıştır. Farklı bir ilan incelemesinde, aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatının (2.205.000 TL) üzerinde değil, daha düşük bir bedelle (1.995.000 TL) pazarlanmakta olduğu anlaşılmış; bu nedenle söz konusu ilanın ilan kısıtlaması düzenlemesine aykırılık teşkil etmediği değerlendirilmiştir” denildi.

