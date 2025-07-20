Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Menüler hem masada hem cepte

Düzenlemenin müşteri açısından olumlu bir durum olduğunu ifade eden Restoran İşletmesi Sahibi Mehmet Yangın, “Bu sayede tüketicilerimiz sürpriz rakamlarla karşılaşmıyorlar. Her yerde fiyatlar belli olduğu için herkes ne yiyeceğini ve ne ödeyeceğini bilerek siparişini veriyor. Herkes için çok büyük bir kolaylık” dedi.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor.Yapılacak düzenlemeyle birlikte, masa üstlerine yerleştirilecek karekodlar sayesinde tüketiciler akıllı telefonları aracılığıyla ürün fiyatlarına dijital ortamda da ulaşabilecek. Düzenlemenin hem işletmeler hem de müşteriler açısından faydalı olduğunu belirten Restoran İşletmesi Sahibi Mehmet Yangın, “Tüketicinin korunması kanununa ilişkin masa üstlerinde QR kod ve fiyat etiketi bulunması zorunluluğu hem vatandaşlar için hem bizim için gayet makul, olumlu. Biz de gayet olumlu tepkiler alıyoruz. Bu hem bizim açımızdan hem gelen müşterilerimiz açısından iyi oldu. Müşterilerimiz geldiği zaman hem QR koddan hem menüden bütçesine göre ne yiyeceğine karar verip o şekilde sipariş veriyor. Bizler için de iyi oldu bu. Hem de tüketiciler için güzel oldu. Kendimiz de sonuçta bir tüketiciyiz. Yediğimiz ürünün yani fiyatını öğrenmek, bilmek, bilerek tüketmek her zaman iyi bir şeydir. Gayet olumlu karşılıyorum bu kararı. Hem de bu sayede tüketicilerimiz sürpriz rakamlarla karşılaşmıyor. Her yerde fiyatlar belli olduğu için herkes ne yiyeceğini ve ne ödeyeceğini bilerek siparişini veriyor. Herkes için çok büyük bir kolaylık” diye konuştu.