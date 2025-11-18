Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak
Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Ticaret Bakanlığı'nın genel merkezinde istihdam edilmek üzere, genel idare hizmetleri 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara 60 uzman yardımcısı ataması yapılacak.
Başvurular, 10 ile 19 Aralık arasında E-Devlet üzerinden ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek. Giriş sınavı klasik şekilde yazılı ve ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da gerçekleştirilecek.
Yazılı sınav ise 18 Ocak tarihinde yapılacak ve sınav yeri/saati adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.