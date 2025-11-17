Ticaret Bakanlığı: 'Serbest bölgeler Ekim 2025'te tarihi ihracat rekoru kırdı'

Ticaret Bakanlığı serbest bölgelerin ihracatının Ekim 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 oranında artarak 1,02 milyar dolardan 1,13 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “19 serbest bölgede ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 oranında artarak 9,9 milyar dolardan 10,4 milyar dolara yükseldi. Böylece dönemsel (Ocak-Ekim) ihracat değeri ilk kez 10 milyar dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 10 aylık dönemdeki dış ticaret fazlası 3,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 75,7 seviyesine yükselerek bu istatistik bazında da rekor kırıldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142,7, Orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 56,7, Ticaret hacmi yüzde 4,6 artışla 22,7 milyar dolardan 23,7 milyar dolara ulaştı” ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ SERBEST BÖLGESİ

“11.06.1997 gün ve 97/9524 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun 2. Maddesine istinaden Şehir merkezine 15 Km mesafede Kayseri Serbest Bölgesi kurulmuş ve 28.10.1999 tarihinde ticari faaliyete başlamıştır. Kayseri ve çevre illerin dış ticaretine katkı sağlanması, bölgede sağlanan teşvik ve avantajlar ile üretim maliyetlerinin düşürülmesi, firmalara rekabet üstünlüğü kazandırılması, amacıyla Kayseri Serbest Bölge olarak seçilmiştir. Bunların yanında, yoğun sanayileşme sonucu yörenin hızla artan dış ticaret potansiyeli, Kayseri’nin Serbest Bölge olarak seçilmesinde önemli bir tercih sebebi olmuştur.”