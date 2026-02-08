Ticaret Bakanlığı: 'Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecek'

  • Haberler
Ticaret Bakanlığı tarafından restoranlarda servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyen işletmelere yönelik haksız ticari uygulama kapsamında cezai işlemler uygulanacağı belirtilerek, 'Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir' denildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından restoranlarda servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek isteyen işletmelere yönelik denetimler yürütüldüğünü ve bu kapsamda cezai işlem uygulandığı açıklandı. Yapılan açıklamada, “Şüphe yok ki Ticaret Bakanlığı olarak, servis ücreti, kuver vb herhangi bir ad altında ücret alınmasının önüne geçildiği gibi Kanunun amir hükmünü çeşitli yöntemlere baypas etmeye çalışanlara da müsaade edilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

