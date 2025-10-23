Ticaret Bakanlığı tarafından ilan sitesindeki fiyat artışına ceza

Ticaret Bakanlığı ilan platformu üzerinden verilen ilanları incelemeye devam ediliyor. Bu kapsamda bir ilan sitesinde güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yaptığı tespit edilen ilan için 250 bin 75 lira, kısa sürede yüksek fiyat artışı gözlemlenen ilan için ise 225 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Tüketicilerin korunması ve piyasalarda adil rekabetin sağlanması amacıyla ilan platformlarındaki denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.