  • Ticaret Bakanlığı tarafından ilan sitesindeki fiyat artışına ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından ilan platformu üzerinden verilen ilanların incelenmesi sonucunda kısa sürede yüksek fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ilanlar ile ilgili yüklü miktarda cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada, 'Tüketicilerin korunması ve piyasalarda adil rekabetin sağlanması amacıyla ilan platformlarındaki denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz' denildi.

Ticaret Bakanlığı ilan platformu üzerinden verilen ilanları incelemeye devam ediliyor. Bu kapsamda bir ilan sitesinde güncel satış fiyatının üzerinde pazarlama yaptığı tespit edilen ilan için 250 bin 75 lira, kısa sürede yüksek fiyat artışı gözlemlenen ilan için ise 225 bin 75 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Tüketicilerin korunması ve piyasalarda adil rekabetin sağlanması amacıyla ilan platformlarındaki denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

