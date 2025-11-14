Ticaret Bakanlığına 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel alımı yapılacak

  • Haberler
Ticaret Bakanlığı, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edecek, adaylar 24 Kasım-5 Aralık döneminde başvurularını yapabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın, 65 sözleşmeli ve 30 kadrolu personel istihdam edeceği bilgisi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 32 gümrük muhafaza memuru, 7 mühendis, 8 büro personeli, 6 gemi adamı ve 12 destek personeli olmak üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. Kadrolu personel kapsamında ise 18 memur, 10 mühendis ve 2 kimyager olmak üzere 30 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Kasım-5 Aralık döneminde e-Devlet'ten (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya "https://kariyerkapisi.gov.tr" adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

