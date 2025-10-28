  • Haberler
  • Gündem
  • Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak

Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda canlı hayvan pazarının açık olacağı belirtildi.

Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda canlı hayvan pazarının açık olacağı açıklandı.
Ticaret Borsası'nın açıklamasında; “Tüm üyelerimizin ve satıcılarımızın dikkatine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasına rağmen, Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı bu tarihte açık olacak ve faaliyetlerine normal çalışma düzeninde devam edecektir. Üyelerimizin ve satıcılarımızın gerekli hazırlıklarını bu doğrultuda yapmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
Kayseri’de dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Erciyes zirvesine yola çıktı
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
2026 yılı hac kura tarihi belli oldu
Kayseri'de 'Türkiye-Almanya Danışma Günleri' düzenlenecek
Kayseri’de ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlenecek
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Uluslararası Öğrenciler Akademisinden 'Bi Dünya Sanat' Sergisi
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
Doktor Başkan'ın terketmediği gelenek: 'Sabah Yürüyüşü'
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye oldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!