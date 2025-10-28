Ticaret Borsası canlı hayvan pazarı Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda canlı hayvan pazarının açık olacağı açıklandı.

Ticaret Borsası'nın açıklamasında; “Tüm üyelerimizin ve satıcılarımızın dikkatine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasına rağmen, Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı bu tarihte açık olacak ve faaliyetlerine normal çalışma düzeninde devam edecektir. Üyelerimizin ve satıcılarımızın gerekli hazırlıklarını bu doğrultuda yapmaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.