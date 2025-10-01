Ticaret Borsası güncel sucuk ve pastırma fiyatları

Kayseri Ticaret Borsası, güncel ürün fiyatlarını paylaştı. Buna göre pastırma karaparça en yüksek fiyatı bin 213 TL, sucuk(KDV dahil) en yüksek fiyatı 830 TL, kuzu eti karkas en yüksek fiyatı 370 TL'den işlem görüyor.

Ticaret Borsası güncel sucuk ve pastırma fiyatları

Kayseri Ticaret Borsası, Ekim ayına ait güncel ürün fiyat verilerini paylaştı. Buna göre; pastırma karaparça en yüksek fiyatı bin 213 TL, sucuk(KDV dahil) en yüksek fiyatı 830 TL, kuzu eti karkas en yüksek fiyatı 370 TL, buğday en yüksek fiyatı 13 TL, mısır en yüksek fiyatı 11 TL, dana eti karkas en yüksek fiyatı 445 TL, kuzu eti karkas(süt kuzusu) en yüksek fiyatı 450 TL, arpa en yüksek fiyatı 11,5 TL, sucuk en yüksek fiyatı 830 TL, kuzu eti karkas en yüksek fiyatı 370 TL, tavuk yumurtası en yüksek fiyatı 5 TL, inek çiğ süt en yüksek fiyatı 19,5 TL ve sığır eti karkas(inek karkas) en yüksek fiyatı 390 TL’den işlem görüyor.

Haber Merkezi

