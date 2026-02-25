Ticaret Odası Başkanı Gülsoy, Ekonomide Yeni Dönem ve Küresel Riskleri Değerlendirdi

Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şubat ayında gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi ve gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi.

Depremler ve Ekonomik Dönüşüm

Başkan Gülsoy, konuşmasına 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek başladı. Depremin yarattığı derin acıyı dile getiren Gülsoy, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Gülsoy, küresel ekonomideki değişimlere dikkat çekerek, "Eski dünya bitti, yeni kurallar yazılıyor" ifadelerini kullandı. Dünya ekonomisinin güvenli limanlardan uzaklaştığını belirten Gülsoy, ticaretin baskı altında olduğunu ve kaynak rekabetinin arttığını vurguladı. Yapay zekanın ekonomik ve ulusal güvenlikteki rolüne dikkat çeken Gülsoy, Türkiye'nin bu dönüşümde aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Gümrük Birliği ve Vize Sorunu

Gülsoy, Avrupa Birliği ile ilişkilerin temelinin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi olduğunu belirtti. Vize sorununu Türk iş dünyasının önündeki en büyük engel olarak tanımlayan Gülsoy, somut adımlar beklediklerini vurguladı.

Mega Endüstri Bölgeleri Projesi

2019'dan beri savundukları "Orta Anadolu Üretim Havzası" projesinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsoy, Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı'nın Marmara’nın sanayi yükünü hafifleteceğini belirtti. Bu proje ile Kayseri ve çevresindeki illerin Türkiye’nin yeni ekonomik kalbi olacağını ifade etti.

Enflasyon ve Üretim Dengesi

Gülsoy, enflasyonu düşürürken üretimin aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası'nın hedeflerini desteklediklerini belirten Gülsoy, fiyat istikrarı ile üretim sürdürülebilirliği arasındaki dengenin korunması gerektiğini ifade etti.

100 Milyar TL’lik Finansman Paketi

Gülsoy, üreticilerin enflasyon ve enerji maliyetleriyle mücadele ettiğini hatırlatarak, yeni açıklanan 100 milyar TL’lik finansman paketinin iş dünyası için önemli bir destek olduğunu söyledi. Bu paketin, sürdürülebilir büyüme ve istihdam kapasitesini artıracak bir adım olduğunu vurguladı.

Atatürk’ün Vizyonu

Gülsoy, Türkiye’nin zorlu süreçlere rağmen umutsuzluğa yer olmadığını belirterek, Kayseri iş dünyasının çalışma odaklı vizyonunu hatırlattı. Atatürk’ün "Üretmeye mecburuz" sözünü hatırlatan Gülsoy, Kayseri iş dünyasının ülke ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Sonuç

Gülsoy, oda faaliyetlerine de değinerek, Kayseri’nin adını her platformda yukarı taşımak ve üyelerinin ticaretine değer katmak için çaba göstereceklerini belirtti.