Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz FETÖ davasından 2'nci kez beraat etti

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ‘terör örgütüne üye olma’ suçundan dava açılan Hiçyılmaz, beraat etmişti. Beraat kararı Ankara istinaf Mahkemesi tarafında onanmıştı. Yargıtay ise daha kapsamlı bir araştırma yapılsın diyerek bozma kararı verip, dosyayı tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

Hiçyılmaz savunmasında “2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde, AK Parti’nin de desteklediği adaydım. Tarafıma MÜSİAD, TÜMSİYAD, HASİYAD, KAYSİYAD ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi. Terör örgütü bağlantılı ve sonradan kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GESİAD) Kayseri Şubesi yönetimi ile iş insanları tarafından desteklenmedim. 17-25 Aralık sürecinden sonra KTO’da paralel yapı kuran örgüt üyelerinin istifası için mücadele verdim. Örgüt üyeliği suçlamasını reddediyorum. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı oda üyelerine çağrıda bulunarak kent meydanında ilk toplananlardan oldum. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Müvekkili adına savunma yapan Avukat Ercan Avcı müvekkilinin birçok işi adamı derneğinin desteğiyle seçime girip kazandığını. Dosya da ki belgelerden ve bilgilerden müvekkilin bu yapıya ait hiçbir etkinliğe katılmadığının, by lock kullanmadığının görüldüğünü, tam tersine dosyadaki gazete haberleri, tanık beyanları ve resmi belgelerden müvekkilin bu yapıyla mücadele ettiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Yargıtay kararı uyarınca tekrar araştırma yapan mahkeme Hiçyılmaz hakkında 2’nci kez beraat kararı verildi.