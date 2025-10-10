Ticaret satış hacmi ağustosta aylık düştü, yıllık yükseldi

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2, perakende ticaret satış hacmi yüzde 0,9 artarken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 geriledi. Ticaret satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı yüzde 12,8, toptan ticaret yüzde 3,4 ve perakende ticaret yüzde 12,2 artış gösterdi.