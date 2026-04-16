'Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı' tarihi Gön Han'da gerçekleşti

Melikgazi Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen ‘Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı’, Gön Han’da düzenlendi. Düzenlenen çalıştaya; Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Mimarlar Odası Kayseri İl Başkanı Murtaza Er, mimarlar ve davetliler katıldı. Yapılan çalıştayın ardından Türk mimar, restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Zeynep Ahunbay sunum yaptı. Gerçekleşen çalıştayda konuşan Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, “İbn-i Haldun'un ifade ettiği gibi coğrafyanın kader olması gibi; Kültepe'den başlayarak bugün 100. yılını kutladığımız Tayyare Fabrikası'nın Kayseri'de hayat bulması ve bugün güçlü OSB'leri ile beraber Türk ticaretinde, ticaret hayatında, sanayisinde lokomotif bir il olarak bu coğrafyanın kaderini yaşayan bir ildeyiz. Tabii ki kültürel mirasın önemli ögelerinden bir tanesi de ekonomi ve ekonomik hayatın güncellenmesi, günlük hayatta ve geleceğe taşınmasının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle Sayın Belediye Başkanımıza, Kayseri'nin yöneticilerine; var olan güçlü tarihi mirasın gün yüzüne çıkartılmasında restorasyon konusundaki özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Geleceğe dair bir şey söyleyebilmemiz için geçmişi yaşatmamız gerekiyor. Çalıştayımızın hayırlı olmasını, bu organizasyonda emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza ve siz kıymetli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gön Han'ın geleceği konusunda, vizyon oluşturulması konusunda hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’DE GERÇEKLEŞEN EN BÜYÜK KEŞİFLERDEN BİRİSİ: GÖN HAN’

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Gön Han’ın Kayseri’de son 50-60 yılda gerçekleşen en büyük keşiflerden bir tanesi olduğunu belirterek, “Bu çalıştayın bugünkü asıl amacı; siz mimarlarımızdan, diğer paydaşlarımızdan bizim yaptığımız eseri nasıl değerlendirebiliriz, buraya nasıl bir fonksiyon yükleyebiliriz bunu sizlerle istişare etmek. Belki de son 50-60 yılda Kayseri'de gerçekleşmiş bence en büyük keşiflerden bir tanesi. 1519 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından Yavuz Sultan Selim döneminde yapılan bir eser. Urgancılar Çarşısı ile başladığımız Kapalı Çarşı'nın tamamına sirayet edecek bir restorasyon çalışması planlıyoruz. Burada çok kısa bir sürede, 3,5 sene gibi bir sürede biz bu restorasyonu yapma imkanına kavuştuk. Dolayısıyla bundan sonra burada sosyal kültürel faaliyetler yapacağız. Çay kahve içeceğiz, müzikli programlarımız olacak, söyleşilerimiz olacak; yani yaşayan bir yer haline gelecek” ifadelerini kullandı.



TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ise Kayseri Mimarlar Odası’nın tarihi ticaret yapılarıyla ilgili çalıştayını değerli bulduklarını ifade ederek, “TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubemizin gerçekleştirdiği 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği Vizyon Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bu çalıştayla birlikte Kayseri'nin merkezinde yer alan Selçuklu, Osmanlı dönemine tarihlenen hanların, kervansarayların odak noktasında olduğu bu tarihi ticaret yapılarının nasıl korunması ve nasıl yaşatılması gerektiğiyle ilgili bir çalıştayda sizlerle birlikteyiz. Sürekliliğin sağlanması bağlamında her zaman çabamız vardır ve bu bağlamda Kayseri Şubemizin bu tarihi ticaret yapılarıyla ilgili çalıştayını çok değerli buluyoruz. Kayseri; Uzak Asya'dan yola çıkan, Yakın Doğu'da çeşitlenen, Anadolu'ya aktarılan İpek Yolu'nun Anadolu'daki en önemli merkezlerinden biridir. Bütün Orta Çağ boyunca Anadolu'da aslında ticaretin en köklü kentlerinden biri olarak süregelmiştir. Bu bağlamda Kayseri ticaret kültürünün, ticaret mirasının deneyimlenmesi ve üzerine çalışılması önemlidir. Başta Kayseri, sonrasında Konya'dan, Alanya'dan denize açılan ticaret aksı üzerinde de açık arazilerde çok değerli kervansaraylarımız da var. Bir yandan kentlerde bu ticareti tanımlayan hanlarımız var bir yandan da bu illerimizin içinde çok değerli kervansaraylarımız var. Bunların da sadece kent içi değil kent dışındaki önemli ticaret yapıları olarak, ticaret yolları üzerindeki bu değerli yapıların da korunması ve yaşatılmasının bu vizyon toplantısında Kayseri kent merkeziyle bütünleştirilerek ele alınması çok değerli olacaktır. Bu kervansaraylar halen Türkiye'nin geçici miras listesinde de yer alıyorlar. Bu sempozyumun o bağlamda da bir katkı sunmasını dileriz” sözlerini kullandı.

Mimarlar Odası Kayseri İl Başkanı Murtaza Er de yaptığı konuşmada şu sözlerde bulundu: “Kayseri'nin kalbinde yer alan Kapalı Çarşı, Gön Han, Vezir Han ve Bedesten; hepimizin bildiği gibi sadece tarihi yapılar değil, burası yüzyıllardır ticaretin, emeğin, ustalığın ve gündelik hayatın iç içe geçtiği yaşayan bir hafıza alanıdır. Bu yönüyle kent kimliğimizin en güçlü parçalarından biridir. Bugün başlattığımız bu çalıştayla amacımız bu kıymetli mirası korurken, onu bugünün ihtiyaçlarına uyumlu hale getirmek ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak.”