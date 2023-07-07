Ticari araç ile işçi servisi çarpıştı: 21 yaralı
Kayseri'de ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen işçi servisinde bulunan 21 kişi yaralandı.
- 07.07.2023 23:29
- Güncelleme: 07.07.2023 23:29
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Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan OSB mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki ticari araç ile işçileri taşıyan 38 P 7676 plakalı K.D. idaresindeki işçi servisi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İşçi servisi yolun kenarındaki tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 21 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
1ha
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