Ticari mal ve hizmet tedariğinde uygulanan temerrüt faiz oranı düşürüldü

TCMB tarafından hazırlanan yeni tebliğe göre mal ve hizmet tedariğinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı yüzde 43'e düşürüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ‘Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Edilecek Asgari Giderim Tutarı’ hakkındaki tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; mal ve hizmet tedariğinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği ya da ilgili hükümlerin geçersiz olması halinde uygulanacak faiz oranı yüzde 53,25’ten yüzde 43’e düşürüldü.

Bununla birlikte alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise bin 475 liradan 2 bin 20 liraya yükseltildi.

