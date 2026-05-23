Tilki İle Kedinin Karşılaşması Kameraya Yansıdı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, çöp konteynerinin çevresinde yiyecek arayan kedi ile bölgeye yaklaşan tilki arasında ilginç anlar yaşandı. Kedinin savunmaya geçerek kabarması üzerine tilki de karşılık verince kısa süreli gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bünyan ilçesinde meydana geldi. Çöp konteyneri çevresinde yiyecek arayan kedinin yanına tilki yaklaştı. Tilkiyi fark eden kedi, kendisini korumak için kabardı. Kedinin tavrına karşılık veren tilki de bir süre geri çekilmeden bekledi. İki hayvan arasında yaşanan kısa süreli gerginlik, çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Tilkinin kendisine karşılık veren kediden korktuğu görüldü. Kedinin kovalaması ile tilki bölgeden uzaklaştı.