Tiny house evlere ilgi arttı

Koronavirüs sebebiyle pandemi ve son zamanlarda yaşanan depremler nedeniyle vatandaşlar konteyner, bungalov tarzı evlere ilgi göstermeye başladı. Vatandaşlar daha güvenli ve emniyetli barınma için bu tarz evlere yöneliyor. Deprem sonrası konteyner evlere rağbet olduğunu belirten Ahmet Çilsal Mühendislik sahibi Ahmet Çilsal, “Tiny house, bungalov tarzı evler ve kendi markamız olan dorf evleri yapıyoruz. Dorf evlerinin içi profil çelik konstrüksiyon karkası, iç taraf ahşap, dış tarafı da te taraf panel dediğimiz yalıtım mevcut. Kışın ve yazın kalabileceğiniz bir ürün sergiliyoruz. Ürünümüz minimum 20 metre kareden oluşuyor. Dorf ürünlerde teorikte 90 metre kareye kadar çıktık. Sonraki süreçte de 120 metre kareye kadar ürünler yapmayı düşünüyoruz. Talas Çay Bağları’nda bir projemiz var. Bu evlere ilgi pandemiden sonra başlamıştı. Depremle bu ilgi biraz daha zirveye çıktı. Deprem bölgesine gönderdiğimiz ürünler genelde konteyner tarzında. Ama Kayseri ve civarına tiny house evleri gönderiyoruz. Evlerden sıkılan müşterilerimiz artık bağ, bahçe tarzını daha çok beğeniyor. İnsanlar çocuklarıyla açık havada gezmek için bu tür ürünleri tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.

‘EVLERİN KURULUMU BİZE AİT’

Tam dolu bir konteynerin metre kare fiyatının 4 bin 500 liradan başladığını söyleyen Mühendis Çilsal, “Boş dediğimiz konteynerin metre kare fiyatı ise 4 bin liradan başlıyor. Tiny house evlerde ise 9 bin ile 11 bin arasında değişiyor. Dorf evlerimiz 45 ile 60 metre kare arsında değişiyor. 60 metre kare ürünlerimiz piyasadaki 2+1 sistemindeki evler. Bu fiyatı 60*8 ile çarparsak 480-500 lira gibi bir meblağa ediyor. Bu rakam bizim fabrika teslim fiyatımız. Bu evlerin kurulumu da bize ait. Sadece müşterimizin ekstra olarak jakuzi ve şömine gibi istekleri oluyor. Müşterilerimizden bizlere en çok sorulan soru da evleri nasıl sabitleyecekleri, nereye inşa edecekleri konusu oluyor. Bizler inşa ederken 60 santimetreye kadar yükseltebiliyoruz” şeklinde konuştu.