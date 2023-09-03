Tıp dünyası Akademisyenleri, Dünyanın İlk Tıp Fakültesi'ni Gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kent Kayseri’nin başta tarih ve tabiat konusunda olmak üzere tüm değerlerini ve güzelliklerini insanlara tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyor. Bu çerçevede büyükşehir, öğretim üyelerine, şu anda Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak kullanılan Gevher Nesibe Darüşşifası’nın kapısını açtı ve müzeyi anlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’deki öğretim üyelerinin yanı sıra misafir olarak kente gelen tıp alanındaki öğretim üyelerini, dünyanın ilk tıp fakültesi olarak bilinen şu anda ise Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren Gevher Nesibe Darüşşifası’nda konuk ederek, onlara rehber eşliğinde bilgiler verdi. Gerçekleştirilen hizmetten ve böylesine bir eseri ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti dile getiren öğretim üyeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kayseri’nin yanı sıra misafir olarak kente gelen tıp alanındaki öğretim üyeleri ile doktorlar, Kayseri Meme Derneği Başkanlığı’nda düzenlenen toplantı çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin izin ve destekleri ile dünyadaki ilk tıp fakültesi olarak bilinen şu anda Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmetini sürdüren Gevher Nesibe Darüşşifası gezisine katıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı aynı zamanda Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, tarihi müze içerisinde yaptığı açıklamada; toplantı dolayısıyla Kayseri’de misafir olduklarını ifade ederek, ziyaretten, verilen bilgilerden ve kendilerini gezdirmelerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Gülçelik, kendisinin onkoloji profesörü olduğunu aynı zamanda da tıp tarihi alanında doktora öğrencisi olduğunu ve ilgi alanı olduğunu paylaşarak, “Tıp tarihinin önemli nirengi taşlarında biri olan, Selçuklu dönemi ile başlayan Türk tıbbının göstergelerinden bir yerin bu kadar sunulması ve bize eşlik edip gerekli bilgilerin verilmesinden dolayı çok mutluyuz, teşekkür ederiz” diye konuştu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Sözüer ise Kayseri’deki tıp alanındaki bilimsel toplantı dolayısıyla Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen meslektaşları ile buluştuklarını ve bu çerçevede Gevher Nesibe Darüşşifası’nı göstermek istediklerini dile getirerek, doktor ve öğretim üyelerinin çok memnun olduklarını sözlerine ekledi. Sözüer, müzikle terapi gibi o tarihlerde hiç kimsenin bilmediği yöntemlerle hastalara yaklaşmasından, bu konuda ilk olmalarından dolayı her konuda olduğu gibi bu konuda da ecdat ile gurur duyduğunu ifade ederek, müzenin bu kadar kalabalık ziyaretçisi olmasını tahmin etmediğini, bunda emeği olan, söz konusu mekânı gezilir hale getiren yöneticilerin rolü olduğunu vurguladı ve teşekkür etti. Öte yandan kendilerine sunulan rehberlik hizmetinden dolayı da memnuniyetini ifade eden Sözüer, “Dijital olarak bilgi alma sistemlerinin gelişmiş olması ve bize burada gösterilen ilgi, rehberlik faaliyetinin yapılmış olması da çok güzel. Ben tek başıma gelsem bunların ne olduğunu bilemezdim. Hakikaten muhteşem. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren tarihi mekânda, doktor ve öğretim üyelerinden oluşan ziyaretçilere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde rehber olarak hizmet veren Sanat Tarihçisi Gamze Ercan tarafından detaylı bilgiler verildi.