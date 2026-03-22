  • Tıp öğrencisi Yaren'in hayatını kaybettiği kazadaki otomobil sürücüsü tutuklandı

Hulusi Akar Bulvarında meydana ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) hayatını kaybettiği kazadadaki otonmobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza 20 Mart gecesi Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. K.E. idaresindeki otomobil, Yaren Mercan’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazesi dün defnedildi. Genç kızın ölümüne sebeiyet veren otomobilin sürücüsü K.E. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı
Kayseri dahil 29 ilde DEAŞ operasyonu: 139 gözaltı
Kayseri'de Kutsal Emantelere Rekor Ziyaret
Kayseri'de Kutsal Emantelere Rekor Ziyaret
Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Kayseri'de sahipli köpek dehşet saçtı: 3 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Melikgazi'de Acı Olay: Genç Bahçede Hayatına Son Verdi
Melikgazi’de Acı Olay: Genç Bahçede Hayatına Son Verdi
Mahmut Arıkan: Mescid-i Aksa'da bayram sabahı o cami kilitleniyorsa Müslüman devletlerin emperyalistlere haddini bildirmesini beklerdik
Mahmut Arıkan: Mescid-i Aksa'da bayram sabahı o cami kilitleniyorsa Müslüman devletlerin emperyalistlere haddini bildirmesini beklerdik
Develi'de müstakil evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
Develi'de müstakil evde yangın: 1 ölü, 2 yaralı
