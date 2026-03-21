Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı

Hulusi Akar Bulvarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Tıp öğrencisi Yaren son yolculuğuna uğurlandı

Kaza 20 Mart gecesi Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi’nde meydana geldi. K.E. idaresindeki otomobil, Yaren Mercan’ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Yaren Mercan, metrelerce savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi olan Mercan kurtarılamadı. Talihsiz kızın cenazsi bugün yakınlarına teslim edildi. Genç kızın tabutunun üzerine doktor önlüğü konuldu. Yaren’i son yolculuğuna arkadaşları doktor önlüğü ile uğurladı. Yaren Mercan’ın cenazesi öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camiinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Haber Merkezi

