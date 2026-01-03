Tipi ve yağış nedeniyle mahsur kalan 147 vatandaş kurtarıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yoğun yağışın etkisini göstermiş olduğu günler içerisinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında yapılmış olan çalışmalarda 74 ekip ve 148 trafik personeli görev aldı, bunun yanı sıra acil durumlar için kriz masası kuruldu.

Yoğun tipi sebebiyle yolda mahsur kalan 147 vatandaş kurtarıldı ve gerekli tedavileri sağlandı.

Bunun yanı sıra kent genelinde meydana gelen 17'si yaralanmalı, 7'si maddi hasarlı olmak üzere 24 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda yaralanan 31 vatandaşın gerekli tedavileri yapılarak taburcu edildi.