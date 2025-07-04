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TIR, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Otobüs terminali yakınlarında TIR, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Melikgazi İlçesi Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda M.Ç. idaresindeki TIR, E.Ö'nün sürdüğü halk otobüsü ve D.D. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler E.Ö. ve D.D. ile halk otobüsünde bulunan 6 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılması ve bölgenin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açılırken ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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