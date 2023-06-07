TIR ile çarpışan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralıları, bulundukları yerden vatandaşlar çıkardı.
- 07.06.2023 19:17
- Güncelleme: 07.06.2023 19:17
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Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesinde meydana geldi. TIR ile otomobil bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı. Araçta bulunan 2 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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