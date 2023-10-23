TIR ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
Melikgazi İlçesi Nalçik Bulvarı üzerinde TIR'a arkadan çarptıktan sonra bariyerlere giren araçtaki B.K.(21) isimli kadın yaşamını yitirirken, sürücü R.Ö. ile diğer yolcu M.T. ile hastaneye kaldırıldı.
- 23.10.2023 09:36
- Güncelleme: 23.10.2023 09:36
Kaza saat 23.30’da meydana geldi. Melikgazi İlçesi Nalçık Bulvarından şehir merkezi istikametine giden R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynınuönde giden K.Ö. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Otomobil daha sonra refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan B.K. isimli kadın tamam yaşamını yitirirken araç sürücüsü R.Ö. ile diğer yolcu M.T. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.
1ha
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