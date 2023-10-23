TIR ile otomobil çarpıştı 1 ölü 2 yaralı

Kaza saat 23.30’da meydana geldi. Melikgazi İlçesi Nalçık Bulvarından şehir merkezi istikametine giden R.Ö. yönetimindeki otomobil, aynınuönde giden K.Ö. yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Otomobil daha sonra refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan B.K. isimli kadın tamam yaşamını yitirirken araç sürücüsü R.Ö. ile diğer yolcu M.T. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.