TIR sürücüsü araç altında ölmüş olarak bulundu

Kayseri OSB 16’ncı cadde üzerinde sabah saatlerinde park halindeki bir TIR’ın altında hareketsiz yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. A.A.’nın cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.