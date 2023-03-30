Tırın zulasından 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından tıra düzenlenen operasyonda koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi.

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  • 30.03.2023 10:25
  • Güncelleme: 30.03.2023 13:51
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Tırın zulasından 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından tıra düzenlenen operasyonda koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin tır ile şehre uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı durduran ekipler, narkotik köpeği ile arama yaptı. Aramada, koltukların altına zulalanmış 11 bin 46 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan tırın sürücüsü emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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