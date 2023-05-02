Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralandı.

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  • 02.05.2023 17:39
  • Güncelleme: 02.05.2023 17:57
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Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tırla çarpışan işçi servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, tırla çarpışan işçi servisi yan yattı. Meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bilgisi edinilirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kazada yaralanan işçi müdahale ederken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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