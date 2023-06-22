Tırlar kaza yaptı, meyveler yola saçıldı
Kayseri'de 2 tırın çarpıştığı kazada meyveler yola saçıldı.
- 22.06.2023 14:12
- Güncelleme: 22.06.2023 14:19
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’de 2 tırın çarpıştığı kazada meyveler yola saçıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Yeşilhisar yolu üzerinde 2 tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırda bulunan meyve ve sebzeler yola dağılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, yolun bir kısmını trafiğe kapattı. Yol temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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