Tırnak batması neden olur, belirtileri nelerdir ve nasıl geçer?

Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık problemlerinden biri olan tırnak batması, özellikle ayak başparmağında sık görülüyor. Tırnağın kenarının ete doğru büyümesiyle ortaya çıkan bu durum, hem ağrıya hem de iltihaba yol açabiliyor. Uzmanlara göre, yanlış tırnak kesimi, dar ayakkabı kullanımı ve ayak hijyenine dikkat edilmemesi tırnak batmasına neden olan sebepler arasında yer alıyor.

Tırnak batmasının belirtileri neler?

Tırnak kenarında kızarıklık ve şişlik

Ayakta ağrı ve hassasiyet

İltihap ve akıntı

Tırnağın etin içine gömülmesi

Tırnak batması nasıl geçer?

Tırnaklar düz kesilmeli, köşeler derin alınmamalı. Ayağı sıkan dar ve sert ayakkabılardan kaçınılmalı. Gün sonunda ayaklar yıkanıp kurulanmalı, nemli bırakılmamalı. Dermatoloji ya da ortopedi uzmanına başvurulmalı, gerekirse cerrahi müdahale uygulanmalı.