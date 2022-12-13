Tırnak yeme alışkanlığının sebebi ve tedavi şekli

Tırnak yeme alışkanlığı günümüzün önemli sağlık problemleri arasında gösteriliyor. Çocuklarda daha sık görülen bu alışkanlık, tedavi edilmemesi halinde yetişkinlik dönemlerinde de devam edebiliyor. Araştırmalara göre tırnak yeme alışkanlığı genellikle 3 yaş itibariyle başlıyor. Sebebi ise psikolojik nedenler. Çocukların bu durumu aşabilmesi için ailelere büyük görev düşüyor.

Psikolog Büşra Tan, danışanlarından örnekler vererek tırnak yeme alışkanlığından sebep ve kurtulma yolunu anlattı. Tırnak yemenin genellikle psikolojik bir süreçten sonra ortaya çıktığını vurgulayan Tan, “Birey, bir şeyden psikolojik olarak etkilenmiştir. Danışanlarımdan genelde duyduğum sorular şunlar; ‘Hocam, çocuğum tırnak yiyor, ne yapmalıyım? ya da ‘Eşim tırnak yiyor, ne yapmalıyım?’ Tırnak yeme bilimsel makalelere göre 3 yaşlarında başlıyor. Tedavi edilmezse 60’lı yaşlara, en azda 40 yaşlara kadar devam edebiliyor” dedi.

Tırnak yemenin ilaçlı bir tedavisi olmadığını belirten Psikolog Tan, aileleri uyardı. “Çocuklarda tırnak yeme varsa, aile davranışı kesinlikle görmezden gelmeli” diyen Tan, “Çocuk dikkatini dağıtmalısınız. Çocuğunuz tırnak yerken, ‘Oğlum bırak artık, çok yiyorsun’ demek yerine, ‘Gel bakalım bana burada yardım et, gel şu oyuncağınla oynayalım’ diyebiliriz. Ya da yetişkinlerde, ‘Sen artık kocaman adam oldun, neden tırnak yiyorsun?’ demek yerine, ‘Seni bu sebebe sürükleyen ne? Kafana bir şey mi takıyorsun? Tırnak yerken aklına ne geliyor?’ gibi sorular sorarsak, tırnak yeme alışkanlığını en aza indirebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘TIRNAK YEME ÇOĞUMUZDA GÖRÜLEBİLEN BİR ALIŞKANLIK’

Tırnak yemenin bir alışkanlık olduğunu ve psikolojik olarak aşama kaydederek alışkanlığa dönüştüğünü vurgulayan Psikolog Büşra Tan, kişi etlerini koparacak kadar tırnaklarını yiyorsa uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Tırnak yiyenlerin o anda dikkatinin dağıtılması gerektiğine dikkat çeken Psikolog Tan, “Tırnak yeme psikolojik bir süreç ve dünya genelinde çocuklarda yarı yarıya bu durum var. Çoğumuzda görülebilen bir alışkanlık. Bunun kesin nedeni tam olarak bilinmiyor. Kimi çocuklarda kendini kabullendirme ya da kendisini ailesine karşı kanıtlamaya çalışma, içine kapanık çocukluk geçirenlerde, bu durumu travma ile düşüne düşüne alışkanlık haline getiriyorlar. Bir anda oluşan bir alışkanlık değil. Bu yüzden tırnak yiyenlerin sadece dikkatini dağıtıyoruz. Büyükse tırnağını yerken ne düşündüğünü, bir sıkıntısı olup olmadığını soruyoruz. Eğer etine kadar yeme durumu varsa kesinlikle uzmanına danışıyoruz” şeklinde konuştu.