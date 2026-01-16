Tiyatro Eğitmeni Altuntaş, 'Başvuran çok ama oyuncu olan çok az'

Gazeteci - Tiyatro Eğitmeni İbrahim Altuntaş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Atölye’ programına katılarak Moderatör Esra Tuğçe Şahin’in sorularını yanıtladı.

Tiyatro Eğitmeni İbrahim Altuntaş, oyuncu adaylarının çok yakışıklı veya çok güzel olmalarının bir avantaj sağlamayacağını, oyuncu olmak isteyen oyuncu adaylarının mutlaka eğitim alması gerektiğini vurguladı. Eğitmen Altunbaş, “Gerçekten rol alabilecek, diyalog yapabilecek oyuncuların mutlaka eğitim almış olması lazım. Eğitimden geçmesi lazım. Bu nedenle de hem kaydolacağı ajansı çok iyi seçmesi lazım hem de bu işin asla eğitimsiz olmayacağını, çok yakışıklı olmanın, çok güzel olmanın onlara bir avantaj sağlamayacağını bilmeleri lazım. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bazen bizim müşteri kaybımıza da neden oluyor çünkü biz net söylüyoruz. Bu işte ben seni meşhur edemem, böyle bir dünya yok. İstediğin kadar yakışıklı ol yada güzel ol, fiziki özellikler sizin meşhur olmanızı, iyi oyuncu olmanıza yetmez. Biz kendi grubumuzda da bunu yaşıyoruz. 3 yıl, 5 yıl bize gelen arkadaşlara bazı konularda sorular soruyoruz cevap veremiyorlar. Çünkü bu eğitim süreklilik istiyor. Süreklilik istediği için aldığı bilgiyi bir süre sonra unutuyor. Yenilemiyor, çalışmıyor, üstüne bir şey koymuyor, yeni beceriler kazanmıyor. Başvuran çok ama oyuncu olan çok az” şeklinde konuştu.